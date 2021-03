Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kayh: Brand in der Grabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen brach in einem Wohnhaus in der Grabenstraße im Stadtteil Kayh ein Brand aus. Gegen 04.35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg rückte mit 35 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen aus. Auch der Rettungsdienst befand sich mit starken Kräften vor Ort. Die Bewohner des betroffenen Hauses verließen dieses selbstständig und blieben unverletzt. Die Feuerwehr stellte fest, dass mutmaßlich ein technischer Defekt im Keller des Hauses zur Entstehung des Brandes führte. Die Flammen hinterließen einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell