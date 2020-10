Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brennender Kochtopf löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020, 21.34 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in der Sachsenstraße in Koblenz gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich ein Topf mit Fett in Brand geraten war, der mit einfachen Mitteln gelöscht werden konnte. Schaden ist nicht entstanden.

