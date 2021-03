Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: 37-Jähriger schlägt seine Nachbarn

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands ging ein polizeibekannter 37 Jahre alter Mann am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Mittlere Straße in Weil der Stadt auf seine Nachbarn los. Ein 48 Jahre alter Bewohner führte im Obergeschoss eines Wohnhauses Renovierungsarbeiten durch. Dies führte zunächst zu Streitigkeiten zwischen ihm und dem 37-Jährigen, der im Obergeschoss wohnhaft ist. Im Zuge des Streits schlug der 37-Jährige den 48 Jahre alten Mann, der hierdurch zu Boden ging. Als ihm eine 36-jährige Frau und ein 52 Jahre alte Mann, bei denen es sich ebenfalls um Hausbewohner handelt, zu Hilfe kommen wollten, wurden diese ebenfalls vom Tatverdächtigen geschlagen und beleidigt. Die drei leicht verletzten Personen zogen sich hierauf in das Erdgeschoss zurück und alarmierten die Polizei. Der 37 Jahre alte Mann ließ sich von den Beamten widerstandslos vorläufig festnehmen. Anschließend legten sie ihm Handschließen an und brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Während der Fahrt dorthin beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige auch die Polizisten. Er muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell