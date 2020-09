Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerhalle - Auto gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Baustelle - Roller beschädigt und Fahrrad gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Eichenzell/Welkers - Zwischen Donnerstagnachmittag (17.09.) und Freitagmorgen (18.09.) brachen Unbekannte in der Straße "Am Kreuzacker" in eine Lagerhalle ein. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto gestohlen

Neuhof/Giesel - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Freitag (18.09.) einen grünen Opel Corsa mit dem Kennzeichen FD-EG 637 aus der Garage eines Mehrfamilienhauses im Birkigweg. Die Täter drangen in die Garage und in das Fahrzeug ein und entwendeten dieses auf unbekannte Weise. Der Gesamtschaden beträgt 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Edelzell - Unbekannte drangen am Freitagmorgen (18.09.) in ein Einfamilienhaus in der Florenberger Straße ein. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten erfolglos die Wohnräume. Sie hinterließen 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baustelle

Bad Salzschlirf - Zwischen dem 12. und 19. September brachen Unbekannte in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses im Mühlenweg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Baustelle und stahlen diverse Werkzeuge. Der Gesamtschaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller beschädigt und Fahrrad gestohlen

Kerzell - Zwischen Donnerstagabend (17.09.) und Freitagabend (18.09.) beschädigten Unbekannte einen vor einem Mehrfamilienhaus in der Hanauer Straße abgestellten Roller und stahlen ein Fahrrad der Marke Bulls aus dem Garten. Der Gesamtschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

