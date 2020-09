Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Vogelsbergkreis (ots)

Antrifttal/Vockenrod - Am Montagmittag (21.09.), gegen 11:50 Uhr, kam es auf der K67 zwischen den Ortsteilen Vockenrod und Reibertenrod zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Der 59-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die Kreisstraße in Richtung Reibertenrod und kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr dann die Böschung hinauf über ein Hinweisschild und prallte frontal gegen einen Baum. Der polnische Fahrer wurde dabei schwer verletzt und im Transporter eingeklemmt. Der Freiwilligen Feuerwehr Alsfeld gelang es den 59-Jährigen zu retten, der daraufhin per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell