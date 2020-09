Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

13-Jähriger verletzt sich schwer bei Fahrradunfall

Schenklengsfeld. Am Sonntag (20.09.), gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 13-Jähriger aus Schenklengsfeld, mit einem Fahrrad, einen abschüssigen Waldweg, welcher in die Burgstraße mündet. Durch vermutlich zu hohe Geschwindigkeit auf der abschüssigen Strecke, kam der Radfahrer beim Bremsen auf dem dortigen Schotterbelag zu Fall. Hierbei schleuderte das Fahrrad gegen den VW Golf eines 28-jährigen Mannes aus Rotenburg an der Fulda, der in Schrittgeschwindigkeit aufwärts entgegen fuhr und sofort stehen blieb. Jedoch der 13-Jährige prallte mit seinem Körper gegen den Frontbereich des Golfs. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Aufprall bzw. Sturz schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

