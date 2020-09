Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradfahrer durch Unfall leichtverletzt

Fulda (ots)

Am Samstagnachmittag (19.09.), gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Motorradfahrer aus Eichenzell die Bronnzeller Straße aus Richtung Fulda in Richtung Ortsmitte Bronnzell. Ein 40-jähriger VW-Fahrer aus Fulda befuhr die Bronnzeller Straße in entgegengesetzter Richtung. Als dieser nach links auf das Gelände einer Waschanlage fahren wollte, stieß er mit dem Kradfahrer zusammen. Der Kradfahrer kommt zu Fall, wird leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 EUR.

