Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Tankstelle - Sachbeschädigung - Diebstahl von Mountainbikes - Fiat Ducato gestohlen - Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

In Tankstelle eingebrochen

Ludwigsau / Mecklar - Am Sonntag (20.09.), gegen 23:15 Uhr, hatten es Unbekannte auf eine Tankstelle in der Friedloser Straße abgesehen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen eine noch nicht genau bekannte Anzahl von Zigaretten. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tat von zwei Tätern begangen. Beide sollen mittleren Alters, schlank und circa 190 cm groß gewesen sein. Zur Tatzeit waren sie komplett dunkel gekleidet. Vermutlich flüchteten die Täter mit einem roten Fahrzeug in Richtung Bad Hersfeld.

Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus

Bad Hersfeld - In der Nacht von Samstag (19.09.) auf Sonntag (20.09.) randalierten Unbekannte auf einem Grundstück im Bereich der Straße "Hof Wehneberg". Die Täter zerstörten einen Blumenkübel und beschädigten mit den daraus entstandenen Scherben ein Fenster des Einfamilienhauses. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zwei Mountainbikes gestohlen

Bad Hersfeld - Zwischen Freitag (18.09.) und Sonntag (20.09.) hatten es Unbekannte auf zwei Mountainbikes der Marke "Bulls" abgesehen. Die Räder waren durch die Geschädigte auf einem Hinterhof in der Meisebacher Straße angeschlossen abgestellt gewesen. Die Täter trennten die Schlösser auf bisher unbekannte Art und Weise auf und stahlen die Räder. Beide Räder waren wie beschrieben der Marke "Bulls". Einmal das Model "Zarena 2 Disc" in schwarz-pink und einmal das Model "Sharptail 3 Disc" in schwarz-grün. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Fiat Ducato gestohlen

Bad Hersfeld - Am Freitag (18.09.), zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen blauen Fiat Ducato von einem Firmengelände in der Bahnhofstraße. An dem Fahrzeug befanden sich im Tatzeitraum die amtlichen Kennzeichen HEF-RI 13. Neben dem Fahrzeug wurden noch mehrere Werkzeuge gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Wildeck - In der Nacht zu Samstag (19.09.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen MK-FE 7722 von einem grünen Suzuki "Jimny". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße "Steinkaute" abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 60 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

