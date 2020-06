Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Berliner Straße

Bad Münster am Stein-Ebernburg (ots)

Am 18. Juni, zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr, wurde ein grüner Suzuki Grand Vitara auf einem Parkplatz in der Berliner Straße in Bad Münster am Stein-Ebernburg an der vorderen rechten Fahrzeugseite von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

