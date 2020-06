Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht in der Klosterstraße

Sponheim (ots)

In der Zeit vom 23. auf 24. Juni, 23:30 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde in der Klosterstraße in Sponheim an einem geparkten roten Ford Escort der linke Außenspiegel von einem unbekannten Fahrzeug abgefahren. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-8811221.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell