Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugen nach Beleidigung gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntagmorgen soll es gegen 10:00 Uhr an der Einmündung Wilhelmstraße / Salinenstraße zu einer Beleidigung zum Nachteil eines 59-jährigen Fahrzeugführers durch einen unbekannten Fußgänger gekommen sein. Der 59-jährige Geschädigte befand sich hier mit seinem PKW haltend an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage, als der unbekannte Beschuldigte die Straße überquert und diesem, ohne erkennbar Grund, den Mittelfinger zeigt. Anschließend entfernt sich der unbekannte Beschuldigte. Die Tathandlung soll von namentlich nicht bekannten Zeugen beobachtet worden sein. Der Beschuldigte konnte durch den Geschädigten wie folgend beschrieben werden: männlich, 18-25 Jahre alt, dunklere Hautfarbe, schmale Figur, bekleidet mit kurzer Hose, T-Shirt und 'Badeschlappen', kurze Haare, kein Bart, keine Brille. Die Polizei Bad Kreuznach bittet um Hinweise zu dem unbekannten Fußgänger.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell