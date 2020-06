Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ladendieb flüchtet nach Diebstahl aus Discounter in Bad Kreuznach und tritt Verkäuferin

Bad Kreuznach - Alzeyer Straße (ots)

Am 16.06.2020 gegen 19:30 Uhr kam es in einem Discounter in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach zu einem Ladendiebstahl. Der männliche Täter versteckte nach derzeitigem Kenntnisstand Lebensmittel unter seiner Kleidung und wollte das Geschäft ohne zu zahlen verlassen. Eine aufmerksame Verkäuferin bemerkte dies und verfolgte den Mann, als dieser vom Tatort flüchtete. Bei seiner Flucht über die Alzeyer Straße bis in die Ringstraße trat er der 30-jährigen Verkäuferin in den Bauch und stellte so seine Flucht sicher. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 45 Jahre alt - 180 cm. groß - vermutlich Deutscher - Glatze - kariertes Hemd - blaue Jeans

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt jede Polizeidienststelle oder die PI Bad Kreuznach unter untenstehender Nummer entgegen.

