Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Kollision mit sechs beteiligten Fahrzeugen" - 72.000 Euro Sachschaden ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot ++ "unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer"

Lüneburg (ots)

Presse - 10.03.2020 ++

Lüneburg

Thomasburg, OT. Bavendorf - "Kollision mit sechs beteiligten Fahrzeugen" - 72.000 Euro Sachschaden

Ordentlich "Blechschaden" gab es in den Morgenstunden des 10.03.20 bei einer Kollision von insgesamt sechs Fahrzeugen auf der Bundesstraße 216 zwischen Dahlenburg und Bavendorf. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda gegen 07:10 Uhr in einer Fahrzeugkolonne zu spät bemerkt, dass der Verkehr stockte. Die Frau fuhr auf einen Renault Trafic auf und schob diesen auf einen Pkw Opel Astra. Ein folgender Pkw Renault Trafic erkennt die Situation und bremst rechtzeitig ab. Ein dahinterfahrender 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai erkennt dieses nicht rechtzeitig, fährt auf den Renault auf und schiebt diesen auf den Pkw Skoda. Auch eine 19 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Polo, die als letzte in der Fahrzeugschlange fährt, erkennt die Gesamtsituation zu spät und fährt auf den Pkw Hyundai auf. Am Hyundai und Renault entsteht Totalschaden. Der Gesamtschaden wird mit gut 72.000 Euro beziffert. Verletzt wurde vermutlich niemand.

Lüneburg - "Kollision" - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Abendstunden des 09.03.20 in der Erbstorfer Landstraße. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat hatte gegen 19:00 Uhr beim Linksabbiegen auf die Ostumgehung einen entgegenkommenden Pkw VW Polo einer 29-Jährigen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 18.000 Euro.

Lüneburg - Vandalismus in Erotik-Shop

In die Räumlichkeiten eines Erotik-Shops Auf der Altstadt brachen Unbekannte in den Mittagsstunden des 09.03.20 zwischen 13:15 und 13:45 Uhr ein. Die Täter traten die Eingangstür auf und verwüsteten mehrere Regale im Verlaufsraum. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede, OT. Alt Garge - Vorhängeschlösser von Mietgaragen aufgebrochen

Die Vorhängeschlösser von insgesamt sechs Mietgaragen in der Bleckeder Landstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 10.03.20 auf. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Die Scheibe eines im Schulweg abgestellten Pkw Daimler schlugen Unbekannte in den Abendstunden des 09.03.20 auf dem dortigen Schotterparkplatz ein. Gestohlen wurde nichts, denn auch eine im Fahrzeug offenliegende Handtasche blieb unberührt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Waddeweitz - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden es 09.03.20 auf der Bundesstraße 493 im Bereich Kiefen. Dabei waren insgesamt 13 Fahrer im 50 km/h-Bereich unterwegs. Schnellster war ein 40 Jahre alter Pkw-Fahrer mit 91 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot.

Uelzen

Himbergen/Wrestedt/Uelzen/Bevensen - "unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer"

Im Rahmen der umfassenden Kontrollen mit Bezug "Drogen im Straßenverkehr" in der Region (siehe auch Pressemitteilung v. 09.03.20) konnten auch die Beamte in der Region Uelzen insgesamt drei drogenbeeinflusste Fahrzeugführer stoppen und kontrollieren. Gegen 16 Uhr stoppte Beamte auf der Landesstraße 252 in Himbergen einen 23 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Polo. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Kurze Zeit später verlief auch ein Urintest eines 36 Jahre alten Fahrers eines VW Golf bei einer Kontrolle in Ostedt positiv. In seinem Pkw und seiner Wohnung in Uelzen konnten in der Folge diverse Betäubungsmittel wie Marihuana, Haschisch, LSD, Amphetamin und psilocybinhaltige Pilze fest- und sichergestellt werden. Auch die Kontrolle eines 31 Jahre alten polnischen Pkw-Fahrers in den frühen Abendstunden im Bäckergang in Bevensen verlief positiv auf Amphetamine. Er gab an am Morgen "Speed" konsumiert zu haben. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - "aufgefahren" - drei Beteiligte

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den Nachmittagsstunden des 09.03.20 in der Nordallee. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia hatte gegen 17:10 Uhr in Fahrtrichtung Bundesstraße zu späte bemerkt, dass vor ihm der Verkehr stockte und fuhr auf einen Pkw Toyota Yaris eines 72-Jährigen auf. Dieser wurde wiederum auf einen Pkw Seat geschoben. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell