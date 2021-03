Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Rauchentwicklung

Ludwigsburg (ots)

Mit insgesamt 18 Wehrleuten und vier Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Bondorf am Dienstag gegen 19:00 Uhr zu einer Rauchentwicklung in die Ergenzinger Straße in Bondorf aus. In einer Werkstatt, die sich im Anbau eines Wohnhauses befindet, führte ein Jugendlicher Schweißarbeiten durch. Nachdem der Junge die Werkstatt verlassen hatte, fing es dort an zu qualmen. Möglicherweise kam es während der Schweißarbeiten zu einem Funkenflug, der im Nachgang eine Kiste mit Holz und Papier in Brand setzte. Die Familie des Anwesens wurde auf das Geschehen aufmerksam und versuchte das Feuer zunächst mit einem Gartenschlauch zu löschen. Da die Bewohner aufgrund der starken Rauchentwicklung das Ausmaß des Brandes jedoch nicht abschätzen konnten, wurde die Feuerwehr alarmiert. Letztendlich holten die Wehrleute die Kiste aus der Werkstatt, löschten diese und führten noch Lüftungsmaßnahmen durch. Personen wurden nicht verletzt. Bis auf die verrußte Holzkiste ist kein weiterer Sachschaden entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell