Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Gleitschirm im Baum

Freiburg (ots)

Gegen 18:00 Uhr startete ein Gleitschirmpilot aus Freiburg auf dem Kandel in Richtung Tal. Nach kurzer Flugzeit kam er nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei in Schwierigkeiten und verlor kurzfristig die Kontrolle über sein Fluggerät.

Etwas unbequem aber sicher landete er dann in einem Baum, in dessen Wipfeln sich sein Schirm verfing. Die Bergwacht konnte den erfahrenen Pilot gewohnt professionell unverletzt retten; auch an seinem Schirm entstand nach derzeitigem Erkenntnisstand kein Schaden.

RWKI/rb

