POL-LB: Pleidelsheim: Unbekannter hinterlässt Schmierereien - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich ein und derselbe bislang unbekannte Täter trieb am Dienstag zwischen 13:00 und 13:15 Uhr in Pleidelsheim sein Unwesen. In der Marbacher Straße hielt sich der Unbekannte zunächst im Rathaus auf und hinterließ dort mit einem dunklen Stift einen Schriftzug an einer Wand. Nachdem er das Gebäude verlassen hatte, begab er sich mutmaßlich in die nahe gelegene Ludwig-Hofer-Straße. Dort saß zu diesem Zeitpunkt im Bereich eines Containers eine 22-jährige Frau in ihrem geparkten Pkw. Der Mann trat offenbar bedrohlich an das Fahrzeug heran und klopfte lautstark gegen eine Fensterscheibe. Als die Frau daraufhin das Fenster einen Spalt geöffnet hatte, schrie der Unbekannte die 22-Jährige an und soll sie obendrein noch beleidigt haben. Anschließend entfernte sich der Störenfried von dem Wagen und lief in die Johannes-Nefflen-Straße. Vor Ort konnte ein Zeuge beobachten, dass der unbekannte Mann mit einem Filzstift das Fahrzeugdach eines Skoda mit Worten beschmiert hatte. Wie sich später herausstellte, handelte es sich hierbei um den gleichen Schriftzug wie im Rathaus und passte zudem inhaltlich zu der vorangegangenen Beleidigung. Bei Eintreffen hinzugezogener Polizeibeamter war der Unbekannte nicht mehr vor Ort und konnte in der Umgebung auch nicht angetroffen werden. Bei ihm soll es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklem Teint handeln. Er ist circa 180 bis 185 cm groß, hat kurze Haare, trug eine Mütze sowie eine schwarze Jacke. In allen Fällen ermittelt der Polizeiposten Freiberg am Neckar und bittet Zeugen, die die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Tel. 07141 64378-0 zu melden.

