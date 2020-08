POL-HI: Fahrzeugbrand

Polizeiinspektion Hildesheim

SÖHRE-(kri)-In der letzten Nacht, 04.08.2020 auf den 05.08.2020, geriet ein Pkw, der unter einem Carport in der Straße Tosmarblick in Diekholzen Ortsteil Söhre stand, in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug gegen 23:30 Uhr von dem Halter auf dem Grundstück abgestellt. Nach einigen Minuten stellte er ein Feuer im Bereich der Motorhaube des Suzuki fest und versuchte mittels eines Feuerlöschers den Brand zu bekämpfen. Der freiwilligen Feuerwehr aus Söhre gelang es dann schließlich den Brand vollständig zu löschen.

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes entfacht ist.

Die Ermittlungen dauern an.

