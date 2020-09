Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Randalierer landet im Gewahrsam

Uneinsichtig zeigte sich am Dienstagmorgen in Giengen ein 30-Jähriger.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr stritten sich in der Marktstraße mehrere Personen, darunter der 30-Jährige. Beim Eintreffen der Polizei sei er sichtlich aufgebracht und aggressiv gewesen. Der Betrunkene soll auch gegen eine Scheibe geschlagen haben. Die Beamten drohten ihm bei weiteren Störungen den Gewahrsam an. Die weitere Störung ließ nicht lange auf sich warten. Gegen 8.45 Uhr hatte der Mann an einem Geschäft in der Heidenheimer Straße mit einer Flasche eine Scheibe eingeworfen. Ein Richter ordnete den Gewahrsam an. Seinen Rausch durfte der Mann daraufhin in einer Arrestzelle bei der Polizei ausschlafen. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige.

