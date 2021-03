Polizei Mettmann

POL-ME: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik der Kreispolizeibehörde Mettmann - Kreis Mettmann - 2103049

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am Mittwoch (10. März 2021) ihre Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2020 veröffentlichen.

Anders als in den vergangenen Jahren wird es aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr jedoch keine Pressekonferenz im Rahmen einer Präsenzveranstaltung hierzu geben. Vielmehr wird die Kreispolizeibehörde Mettmann, nach Veröffentlichung der Landeszahlen durch das Innenministerium, am Mittwoch um 11 Uhr eine Pressemeldung mit den relevanten Kernaussagen veröffentlichen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter haben dann im Anschluss die Möglichkeit, telefonisch Nachfragen zu den veröffentlichten Zahlen zu stellen. Hierzu wird die Kreispolizeibehörde Mettmann in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr unter der Rufnummer 02104 982-1010 eine Hotline einrichten.

Als Gesprächspartner - ausschließlich für Journalistinnen und Journalisten - stehen zur Verfügung Landrat Thomas Hendele, die Abteilungsleiterin der Kreispolizeibehörde, die Leitende Polizeidirektorin Ursula Holz, sowie der Leiter der Direktionen Verkehr und Gefahrenabwehr / Einsatz, Polizeidirektor Thomas Decken.

Zudem wird die Kreispolizeibehörde Mettmann am Mittwoch auch ein Videostatement von Landrat Thomas Hendele zur Verkehrsbilanz 2020 auf ihren Kanälen in den Sozialen Netzwerken veröffentlichen. Medienvertreterinnen und Medienvertreter, welche das Video gerne auf ihren Internetseiten veröffentlichen möchten, werden gebeten, sich für weitere Absprachen mit der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Mettmann in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell