POL-ME: Holzkohleofen mit Brennmittel angezündet - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2103048

Ein 61-Jähriger hat am Montagmittag (08. März 2021) den Holzkohleofen seines Restaurants an der "Sohlstättenstraße" in Ratingen mit einem flüssigen Brennmittel angezündet. Es kam zu einer Stichflamme. Glücklicherweise wurden weder er noch ein Angestellter verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Das war geschehen:

Gegen 14:20 Uhr hatte ein 61-jähriger Restaurantbesitzer die Absicht, seinen Holzkohleofen in Betrieb zu nehmen. Hierzu zündete er Holzkohle mit einem flüssigen Brennmittel an. Vermutlich durch altes Fett entstand eine Stichflamme, die den Kamin beschädigte. Bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Feuerwehr versuchte ein Angestellter zunächst selbstständig, das Feuer im Kamin vom Dach aus zu löschen. Das circa 160 Grad heiße Kaminrohr wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernt, ein Brandschaden am Dach entstand glücklicherweise nicht. Der am Ofen entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die "Sohlstättenstraße" vollständig gesperrt. Die Polizei leitete gegen den 61-jährigen Restaurantbesitzer ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

