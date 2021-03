Polizei Mettmann

POL-ME: Nachtragsmeldung zu Wohnungsbrand in Heiligenhaus - Brandursache geklärt - Heiligenhaus - 2103045

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Polizei bereits am heutigen Vormittag berichtete (siehe OTS Nummer 2103040 mit dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4857822), kam es in der Nacht zu Sonntag (07. März 2021) zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der "Nonnenbrucher Straße" in Heiligenhaus. Der 77-jährige Wohnungsinhaber war hierbei so schwer verletzt worden, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Die Brandermittler des Fachkommissariates der Kreispolizeibehörde Mettmann haben am heutigen Vormittag, Montag, 08. März 2021, den Brandort besichtigt, um die Brandursache zu klären.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist der Wohnungsbrand in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses durch eine brennende Kerze im Schlafzimmer verursacht worden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Die Wohnung des 77-jährigen Heiligenhausers, in der der Brand ausgebrochen ist, ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die übrigen Mieter, die in der Brandnacht in einem Hotel sowie bei Verwandten untergekommen waren, können in ihre Wohnungen zurückkehren, allerdings sind einige Räumlichkeiten noch von Brand- und Löschwasserschäden betroffen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell