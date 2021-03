Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt - Ratingen - 2103044

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin, einer 29-jährigen Polizeibeamtin in ihrer Freizeit, konnte am späten Sonntagabend (07. März 2021) ein Fahrraddieb auf der Straße "Freiligrathring" auf frischer Tat gestellt werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 45-jährigen polizeibekannten Ratinger ein und händigten das gestohlene Fahrrad noch am Abend seinem ursprünglichen Besitzer wieder aus.

Das war geschehen:

Gegen 22:50 Uhr beobachtete eine 29-jährige Polizeibeamtin in ihrer Freizeit einen Mann, welcher sich mit einer Taschenlampe vor der Garage eines Hauses an der "Schützenstraße" in Ratingen aufhielt. Mit einem weißen Damenrand kehrte er aus der Garageneinfahrt auf die Fahrbahn der "Schützenstraße" zurück und entfernte sich mit dem vermeintlichen Diebesgut in Richtung Stadthalle.

Dank einer zeitnah eingetroffenen Streifenwagenbesatzung konnte der Mann, ein 45-jähriger Ratinger, mitsamt der Tatbeute auf der Straße "Freiligrathring" gestellt werden. Das Damenrad der Marke "Prophete" wurde sichergestellt und noch am Abend an seinen ursprünglichen Besitzer, einem 62-jährigen Ratinger, wieder ausgehändigt.

Da der Mann für ein weiteres von ihm mitgeführtes Fahrrad, ein silberfarbenes Mountainbike der Marke "Alex", keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde das Rad zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 45-jährigen polizeibekannten Ratinger ein. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde er entlassen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Herkunft des sichergestellten Mountainbikes der Marke "Alex" tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell