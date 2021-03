Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Abstellraum eines Mehrfamilienhauses - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2103041

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Erkrath bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hat (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/4857309), kam es am Sonntagnachmittag (07. März 2021) zu einem Brand in einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses an der Schildsheider Straße in Erkrath. Die Polizei hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet und ermittelt aktuell zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 17:00 Uhr meldeten Anwohner eines achtgeschossigen Mehrfamilienhauses an der Schildsheider Straße in Erkrath einen Brandausbruch im Erdgeschoss des Hauses. In einem linksseitig des Hauseingangs befindlichen Abstellraum hatte ein Rauchmelder einen Alarm ausgelöst und die Hausbewohner aufgeschreckt.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellten einen Brand in dem mit Kinderwagen und Fahrrädern bestückten Raum fest. Die Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise schnell löschen, dennoch konnte nicht verhindert werden, dass ein Großteil der darin abgestellten Gegenstände durch den Rauch und die Hitzeentwicklung stark beschädigt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt als Brandursache auszuschließen, so dass die Polizei von einer Brandstiftung ausgeht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und die Brandexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Der durch den Brand entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen mit circa 10.000 Euro beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell