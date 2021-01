Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen- Papiertonne geriet in Brand

Am Freitag, 08. Januar 2021, gegen 02.10 Uhr, kam es in der Straße Geldbrink zu einem Brand. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein vor einer Schule abgestellter Papiercontainer in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Löningen rückte mit drei Einsatzkräften und einem Einsatzfahrzeug zur Brandstelle aus und löschte den Brand. Der Papiercontainer wurde durch den Brand fast völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden wurde bisher auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 07. Januar 2021, gegen 14.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 63-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer aus Garrel in der Alte Friesoyther Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab eine Überprüfung, dass der 63-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Fahren des Kleinkraftrades war. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Garrel- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 07. Januar 2021, zwischen 02.15 Uhr und 13.50 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen Außenspiegel eines in einer Parkbucht abgestellten weißen Renault Megane, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 07. Januar 2021, gegen 13.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße (B) 213/ Bundesstraße (B) 68/ Jümmestraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen befuhr die B 213 aus Cloppenburg kommend in Richtung Löningen. An der Kreuzung missachtete die 48-Jährige das Rotlicht der Ampelanlage und fuhr geradeaus weiter. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden PKW eines 30-jährigen Fahrers aus Cloppenburg, welcher bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der 30-jährige Cloppenburger wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wurde auf 13000 Euro geschätzt. Der PKW des 30-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Freitag, 08. Januar 2021, gegen 00.00 Uhr, kam auf der Bundesstraße (B) 213, Vahrener Damm, in Höhe der Bundesstraße (B) 68 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuggespanns aus Cloppenburg befuhr die B 213 in Richtung Löningen, als er von einem weißen Fahrzeuggespann, vermutlich Sattelzug, zwischen der Abfahrt Bethen und Cloppenburg West überholt wurde. Kurz vor Kreuzung zur B 68 scherte der unbekannte Fahrer des Fahrzeuggespanns direkt vor dem 41-Jährigen ein. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Sattelzuges des 41-Jährigen beschädigt. Obwohl der 41-Jährige den Fahrer auf den Zusammenstoß u.a. durch Hupen aufmerksam machte, fuhr dieser unerlaubterweise weiter. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Am weißen Fahrzeuggespann sollen niederländische Kennzeichen angebracht gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Zwischen Samstag, 02. Januar 2021, 20.30 Uhr, und Sonntag, 03. Januar 2021, 19.00 Uhr, kam es im Soestenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Außenspiegel eines weißes VW UP. Der PKW war auf einem Parkstreifen vor einem Wohnhaus abgestellt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

