Neuenkirchen-Vörden- Halle mit Farbe beschmiert

Am Mittwoch, 06. Januar 2021, zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr, kam es in der Holdorfer Straße bei einem dortigen Malerbetrieb zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter beschmierte die Außenwand einer Halle mit weißer Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

