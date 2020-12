Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkrs KN) Junger Fahrradfahrer prallt gegen Auto (13.12.2020)

VolkertshausenVolkertshausen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 12-jähriges Kind am Sonntag gegen 15.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Steigstraße. Der Junge fuhr den für Fahrradfahrer frei gegebene Sonderweg von der Ten-Brink-Straße kommend in Richtung Krammerhof und prallte gegen die Fahrzeugseite einer 48-jährigen Frau, die sich vom Greuthof kommend in die Steigstraße hineintastete. Beide Verkehrsteilnehmer hatten Vorfahrt zu gewähren. Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz verletzte sich der Junge leicht und wurde zur Beobachtung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

