Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Bohlingen) Einbruch in Rohbau (11.12.-12.12.2020)

SingenSingen (ots)

Durch ein Kellerfenster verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag 17:30 Uhr bis Samstag 10:30 Uhr Zutritt zu einem Rohbau in der Straße "Auf der Höhe" im Singener Stadtteil Bohlingen. Die Unbekannten entwendeten diverse Gegenstände, darunter zwei Baustrahler mit Stativen und einen Biertisch, im Gesamtwert von 260 EUR. Ebenso wurde der neben dem Rohbau stehende Baucontainer aufgebrochen. Aus diesem nahmen die Täter Werkzeuge und Baumaschinen in einem noch nicht näher bezifferten Gesamtbetrag mit. Personen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachten konnten, oder Angaben über den Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Singen, Telefon: 07731 888 - 0, zu wenden.

