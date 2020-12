Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Diebstahl von Taschen aus Fahrradkörben - Zeugenaufruf (13.12.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Der Polizei Konstanz wurden am Samstag insgesamt drei Fälle von Taschendiebstahl gemeldet. In allen Fällen gelang es der unbekannten Täterschaft, Handtaschen und Rucksäcke aus Fahrradkörben zu entwenden. In allen Fällen lag die Tatzeit zwischen 12 und 14 Uhr im Bereich der Schottenstraße. Es besteht der Verdacht, dass der Täter während der Vorbeifahrt oder beim verkehrsbedingten Warten zugriff und die Gegenstände aus den Fahrradkörben entnahm. Zur Klärung dieser Taten ist das Polizeirevier Konstanz auf Zeugenangaben angewiesen. Wer verdächtige Personen wahrgenommen hat oder die Tathandlungen beobachten konnte, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Konstanz unter der Nummer 07531/995-2222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell