Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau/Landkreis Tuttlingen) Wohnungsbrand zerstört Dachstuhl (13.12.2020)

Mühlheim an der DonauMühlheim an der Donau (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr in der Grubenstraße in Mühlheim an der Donau zu einem Dachstuhlbrand. Nach derzeitigem Sachstand der Ermittlungen kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch in der Dachgeschoßwohnung des Mehrfamilienhauses. Eine Bewohnerin des Hauses erlitt durch die starke Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Der Brand in der Wohnung führte dazu, dass das Feuer auf den Dachstuhl übergriff und diesen teilweise zerstörte. Die Dachgeschoßwohnung wurde ebenfalls durch das Feuer stark beschädigt. Der Sachschaden am Gebäude dürfte sich auf ca. 200 000.- Euro belaufen. Zur Brandbekämpfung waren die Wehren aus Mühlheim, Fridingen, Tuttlingen und Spaichingen sowie der Rettungsdienst und das THW zur Gebäudesicherung im Einsatz. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, durch die Gemeinde konnten für die Hausbewohner anderweitige Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell