POL-KN: (78467 Konstanz) Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden- Polizei bittet um Hinweise (11.12.2020)

Am Freitag, 11.12.2020, 14:00 Uhr, kam es in Konstanz, Max-Stromeyer-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein bislang unbekannter Rollerfahrer während eines Überholvorgangs mit einem nach links abbiegenden Pkw Peugeot 206 kollidierte. Der Rollerfahrer und sein Sozius flüchteten anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der unfallbeteiligte graue Motorroller, Marke Piaggio, nicht zum Verkehr zugelassen und das amtliche Kennzeichen bereits als verloren gemeldet worden war. Zeugen, welche Hinweise auf die mit grauen Arbeitsanzügen bekleideten Nutzer des Motorrollers geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel.: 07531/9950, in Verbindung zu setzen.

