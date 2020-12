Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Jugendlicher Schneeballwerfer beleidigt Polizisten (13.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Polizisten beleidigt hat ein 14-Jähriger am Sonntag gegen 15 Uhr in der Schwenninger Innenstadt. Passanten hatten zuvor die Polizei verständigt, da Jugendliche vom Dach eines Parkhauses aus Schneebälle auf vorbeifahrende Autos warfen. Bei der Überprüfung der drei Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren tat sich der Jüngste provozierend hervor. Er rauchte verbotenerweise in Anwesenheit der Beamten und setzte den vorgeschriebenen Mundschutz, wie auch seine beiden Mitstreiter, nur widerwillig auf. Dabei beleidigte er die Polizisten massiv. Alle drei müssen wegen Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften mit einer Anzeige rechnen, der Jüngste des Trios darüber hinaus mit einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung.

