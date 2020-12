Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/Landkreis Rottweil)Sachbeschädigung an Pkw - Zeugensuche(13.12.2020)

VöhringenVöhringen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem Pkw VW im Bereich der Vöhringer Dorfstraße die Windschutzscheibe beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warf ein unbekannter Täter eine Bierflasche gewaltsam gegen die Scheiben, so dass diese komplett zersplitterte. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 500.- EUR. Zur Klärung der mutwilligen Sachbeschädigung ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/81010 in Verbindung zu setzen.

