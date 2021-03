Polizei Mettmann

POL-ME: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2103043

Mettmann (ots)

Nach einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der "Schöneberger Straße" in Monheim am Rhein in der Nacht zu Montag (08. März 2021), ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

In der Nacht zu Montag, gegen 01:45 Uhr, kam es zu einem Brandausbruch im Keller eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses-Komplex an der Schöneberger Straße in Monheim am Rhein. Dank eines zeitnahen Eintreffens der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand an einem Schaltkasten im Flur des Kellers schnell gelöscht werden. Es entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und hat ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Erste Hinweise auf einen Verursacher haben sich nicht ergeben, weshalb die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise bittet.

Sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen sowie zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Monheim, Telefon 02173 / 9594 6350, jederzeit entgegen.

Ob der aktuelle Brand in Verbindung zu weiteren Branddelikten in dem Wohnkomplex steht, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

