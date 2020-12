Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -MühlhausenStuttgart-Bad Cannstatt/ -Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am späten Samstagabend (19.12.2020) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, alkoholisiert und ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs gewesen zu sein. Zuvor hatte er versucht, vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Die Beamten bemerkten den silbernen Opel Astra gegen 23.10 Uhr in der Neckartalstraße und entschlossen sich, Fahrer, Beifahrer sowie den Opel auf Höhe der Brückenstraße zu kontrollieren. Unvermittelt beschleunigte jedoch der Fahrer sein Auto und flüchtete in Richtung Münster. Im Bereich der Aubrücke stoppte er letztendlich den Opel. Er sowie sein Beifahrer setzten daraufhin ihre Flucht zu Fuß fort. Die Beamten nahmen den 33-jährigen Fahrer im Bereich eines Feldweges fest. Seinem Beifahrer gelang die Flucht. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige mutmaßlich alkoholisiert war und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch sind die Kennzeichen am Auto offenbar gestohlen worden. Die Besitzverhältnisse des Opels sind unklar und derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der bereits einschlägig vorbestrafte kasachische Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am Sonntag (20.12.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Ermittlungen zu der Identität des Beifahrers dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell