Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Bus fährt auf Pedelec auf

Ennepetal (ots)

Eine 25-jährige Gevelsbergerin wurde am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Neustraße leicht verletzt. Die 25-Jährige wartete mit ihrem Pedelec auf der Neustraße an einer Rotlicht zeigenden Ampel vor der Haltelinie. Als die Ampel nicht Grün wurde, fuhr sie ein wenig vor, um auf die Kontaktschleife zu gelangen. Der hinter ihr stehende Bus fuhr ebenfalls an und fuhr auf das Pedelec auf. Die Fahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell