Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Seniorin trifft auf Einbrecher

Schwelm (ots)

Am Montag, dem 22.02., gegen 19:00 Uhr, wurde die Bewohnerin einer Seniorenunterkunft Am Ochsenkamp durch einen Fremden in ihrem Zimmer erschreckt, der Täter flüchtete, als die Frau um Hilfe rief. Während die Bewohnerin mit Kopfhörern auf dem Bett lag, öffnete ein Unbekannter das auf Kipp stehende Fenster der Wohnung und kletterte hinein. Als die 89-jährige den Mann bemerkte, gab dieser an gesehen zu haben, wie vor ihm bereits zwei Täter durch das Fenster eingestiegen seien. Er wolle nun nach dem Rechten sehen. Als die Bewohnerin um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte über den Balkon des Zimmers in unbekannte Richtung. Die Frau kann den Mann so beschreiben:

- männlich - etwa 20-30 Jahre alt - klein, etwa 170cm - er trug eine schwarze Mütze, eine FFP2 Maske, einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift "adidas", schwarze Jogginghose, dunkle Sneaker und eine schwarze Umhängetasche

