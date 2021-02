Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Auffahrunfall am Kreisverkehr

Ennepetal (ots)

Am 19.02. gegen 12:30 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Weinsberg mit ihrem Pkw BMW den Wuppermannshof. Am Kreisverkehr Hagelsiepen bremste sie ihren Pkw ab. Ein ihr nachfolgender 55-jähriger Gevelsberger in seinem Pkw Porsche bemerkte dies zu spät, sodass es zum Auffahrunfall kam. Die Weinsbergerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

