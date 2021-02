Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Radfahrer gestürzt

Ennepetal (ots)

Am 21.02. gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Straße Hillringhausen ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Der 49-jährige Wuppertaler befuhr die Straße und übersah nach bisherigen Erkenntnissen in einer Linkskurve die auf der Fahrbahn angebrachten Bodenschwellen. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte er sich schwer. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell