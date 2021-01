Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Dealer auf der Flucht- 21 Gripbeutel Marihuana beschlagnahmt-

Hamburg (ots)

Am 16.01.2021 gegen 14.00 Uhr konnten Zivilfahnder der Bundespolizei einen mutmaßlichen Dealer nach einem Fluchtversuch am Hamburger Hauptbahnhof stellen. Zuvor beobachteten eingesetzte Fahnder den Beschuldigten (m.21) wie dieser versuchte Drogen an entsprechende "Kunden" zu verkaufen. Nach einer Ansprache durch die Zivilfahnder flüchtete der Beschuldigte umgehend in den U-Bahnbereich am Hauptbahnhof.

Bundespolizisten konnten den 21-Jährigen am Bahnsteig stellen und vorläufig festnehmen. Gefesselt wurde der junge Mann zum Bundespolizeirevier verbracht. Bei der Durchsuchung der Bekleidung wurden 21 Gripbeutel Marihuana, über 200 Euro Bargeld sowie ein Handy aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen den polizeilichen bekannten Mann wurde ein Strafverfahren (Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der algerische Staatsangehörige wieder entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber vom LKA der Polizei Hamburg geführt.

