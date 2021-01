Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Gesuchten nach gezielter Fahndung fest-

Hamburg (ots)

Am 13.01.2021 gegen 13.00 Uhr nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei einen per U-Haftbefehl gesuchten Mann (m.29) nach einer gezielten Fahndung am Hamburger Hauptbahnhof fest. Die Ausschreibung zur Festnahme sowie die gesuchte Person waren den Fahndern bekannt.

Der Angeklagte ist laut polizeilicher Ermittlungen dringend verdächtig, zwei Diebstahlstaten im Hauptbahnhof begangen zu haben.

In einem Fall entwendete der Tatverdächtige einer Frau die in einem Schnellrestaurant (KFC) auf einem Stuhl abgelegte Handtasche. In dieser befanden sich laut Angaben der Geschädigten u.a. eine Uhr, diverser Schmuck sowie ein Mobiltelefon im Wert von über 3000 Euro.

In einem weiteren Fall entwendete der Angeklagte einem Geschädigten in einem weiteren Schnellrestaurant (Burger King) den auf dem Boden abgestellten Rucksack. Neben persönlichen Unterlagen und einem Reisepass befand sich auch elektronisches Zubehör im Wert von ca. 100 Euro in dem Rucksack.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier führten Bundespolizisten den iranischen Staatsangehörigen der U-Haftanstalt zu.

In diesem Zusammenhang rät die Bundespolizeiinspektion Hamburg: "Stellen Sie Handtaschen, Rucksäcke und sonstiges Reisegepäck nie unbeaufsichtigt ab. Professionelle Taschendiebe nutzen jede Tatgelegenheit und schlagen blitzschnell zu."

Präventionshinweise zur Thematik erhalten Sie unter www.bundespolizei.de -Vorsicht Taschendiebstahl-

