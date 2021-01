Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: S-Bahn Fahrgast ohne Maske wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme durch Bundespolizei-

HamburgHamburg (ots)

Am 07.01.2021 gegen 10.40 Uhr nahm eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.37) in einer S-Bahn der Linie S 1 auf Höhe des S-Bahnhaltepunktes Jungfernstieg fest. Der Mann geriet in der fahrenden S-Bahn in das Visier einer Streife der Bundespolizei, da er keinen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz (MNS) trug.

Nach entsprechendem Hinweis auf die Tragepflicht eines MNS ergab die anschließende Überprüfung der Personalien eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Juli 2019 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl (Betrug) gesucht. Der gebürtige Hamburger hatte eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von über 1500 Euro bislang nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt.

Für erforderliche polizeiliche Maßnahmen wurde der Mann zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Im weiteren Verlauf konnte der 37-Jährige die geforderte Geldstrafe doch noch zahlen und somit eine bevorstehende Ersatzfreiheitsstrafe von 97 Tagen in einer Haftanstalt abwenden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Hamburger das Bundespolizeirevier wieder verlassen.

