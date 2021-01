BPOL-HH: Mutmaßlicher Taschendieb nach Wiederkennung durch Bundespolizei festgenommen und zugeführt- (FOTO)

Bundespolizeiinspektion Hamburg

Mutmaßlicher Taschendieb nach Wiederkennung durch Bundespolizei festgenommen und zugeführt

Am 05.01.2021 gegen 17.00 Uhr nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei einen mutmaßlichen Taschendieb (m.40) am Hamburger Hauptbahnhof fest. Der Beschuldigte ist aufgrund von Videoaufzeichnungen aus Überwachungskameras dringend verdächtig in zwei Fällen Frauen die mitgeführten Mobiltelefone im Gesamtwert von ca. 1500 Euro aus den Jackentaschen entwendet zu haben. Die Taten ereigneten sich unabhängig voneinander bereits im Oktober und im November 2020 an Bahnsteigen im Hauptbahnhof. Die geschädigten Frauen (w.19, w.35) wollten jeweils mit einem ICE reisen und hatten die Diebstähle erst im Nachgang nach Einstieg in den Zug bemerkt und auch bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Durch eine gezielte Auswertung der Bahnsteigkameras im Hauptbahnhof konnten Fahnder einen Tatverdächtigen auf dem Videomaterial entdecken. Im Rahmen einer Fahndung gegen Taschendiebe erkannten Zivilfahnder der Bundespolizei den Beschuldigten aufgrund einer internen Öffentlichkeitsfahndung bei tatvorbereitenden Taschendiebstahlshandlungen am Hauptbahnhof wieder und nahmen den Beschuldigten am 05. Januar 2021 fest.

Der rumänische Staatsangehörige wurde über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt zugeführt.

"Achten Sie auf Taschendiebe! Führen Sie Handys und Geldbörsen nur in geschlossenen Innentaschen mit sich. Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Sie plötzlich anrempeln, umarmen oder in Gespräche verwickeln."

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl erhalten Sie unter www.bundespolizei.de

