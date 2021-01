Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher Dealer bietet Bundespolizisten Drogen an- Vorläufige Festnahme an Hamburger S-Bahnstation-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am 12.01.2021 gegen 21.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen mutmaßlichen Dealer (m.22) am S-Bahnhaltepunkt Sternschanze vorläufig fest. Zuvor ging der Beschuldigte direkt auf einen im S-Bahnhof eingesetzten Bundespolizisten in ziviler Kleidung zu und bot dem Polizeibeamten Marihuana an.

Unter Einsatz weiterer Bundespolizisten wurde der 22-Jährige daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona verbracht. Bei der Durchsuchung der Bekleidung konnten sieben Gripbeutel Marihuana, ein Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren (Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Mann wieder entlassen werden. Er erhielt für den S-Bahnhaltepunkt Sternschanze einen Platzverweis.

Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen vom LKA der Polizei Hamburg geführt.

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Mobil 0172/4052 741

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49-53b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell