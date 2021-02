Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Reifen zerstochen

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Wochenende (19.02. bis 21.02.) machten sich Unbekannte an einem an der Hangstraße geparkten Mercedes zu schaffen. Als der 49-jährige Besitzer am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug los fahren wollte, bemerkte er schnell, dass das Fahrverhalten merkwürdig war. Er stieg aus und bemerkte die platten Reifen. An allen Reifen waren deutliche Einschnitte erkennbar.

