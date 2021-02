Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Alarm vertreibt Einbrecher

Ennepetal (ots)

Am Sonntag hebelten bislang Unbekannte, gegen 03:30 Uhr, die Hintertür eines Cafés an der Marktstraße auf. Durch die Hebelversuche ging die Glasscheibe im unteren Bereich kaputt, fiel aus dem Rahmen und zersplitterte. Danach stellten die Täter ein Werbeplakat vor die beschädigte Tür und flüchteten vermutlich aufgrund des auslösenden Alarms in unbekannte Richtung, ohne das Objekt zu betreten. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

