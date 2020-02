Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit 1,5 Promille unterwegs - Beifahrer setzt Trunkenheitsfahrt fort

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen (03:30 Uhr) hielt eine Streifenwagenbesatzung einen Fiat in der Volmestraße an. Während der Kontrolle fiel den Beamten direkt der starke Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug auf. Der 26-jährige Fahrer wirkte betrunken. Ein Test ergab wenige später einen Wert von über 1,5 Promille. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und ließen eine Blutprobe entnehmen. Sein Beifahrer (26) war ebenfalls alkoholisiert. Beide wurden ermahnt, das Fahrzeug nicht mehr zu führen und es durch eine nüchterne Person abholen zu lassen. Nur wenige Minuten später hielt eine andere Streifenwagenbesatzung dasselbe Auto an. In dem Fiat saß nun der Beifahrer am Steuer. Mit fast einem Promille. Auch er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei beschlagnahmte den Autoschlüssel, um eine weitere Trunkenheitsfahrt zu verhindern.

