Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Garage aufgebrochen

Breckerfeld (ots)

In der vergangenen Woche drangen Unbekannte in eine Garage an der Brantener Straße ein und entwendeten daraus Gartenwerkzeuge. Die Täter hebelten in der Zeit vom 12. bis zum 19.02 das Garagentor auf und entwendeten daraus zwei Motorsägen und einen Trennschleifer. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell