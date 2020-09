Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeug

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter drangen in den verschlossenen Laderaum eines Lkw ein, der an der Parkstraße stand. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem eine Bohrmaschine sowie eine Handkreissäge. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 8. September (Dienstag), 20 Uhr und dem 9. September (Mittwoch), 7 Uhr, begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell