Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Pkw-Fahrer drängt Motorrad ab

Hattingen (ots)

Am 21.02. um 16:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Hattinger mit seinem Motorrad die Felderbachstraße. Als er einen vorausfahrenden 24-jährigen Hattinger in seinem Pkw überholen wollte, scherte dieser mehrfach nach links aus und drängte den 26-Jährigen schließlich über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der 26-jährige Motorradfahrer stürzte, als er mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen geriet und verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher verließ zunächst die Örtlichkeit, kehrte nach Ansprache durch einen Zeugen jedoch zur Unfallstelle zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten auf richterliche Anordnung hin den Führerschein des Pkw-Fahrers sicher. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt.

