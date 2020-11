POL-PDLD: Polizei sucht Zeugen Verkehrsunfallflucht, 76855 Annweiler, Hauptstraße 20.11.20, 15.50 - 16.00 Uhr

Polizeidirektion Landau

Am Freitag, den 20.11.2020, zwischen 15:50 Uhr und 16:00 Uhr, parkte ein weißer Kastenwagen einer Mannheimer Firma, näheres nicht bekannt, in der Hauptstraße in Annweiler am Trifels vor der Kur-Apotheke. Als der Fahrer wieder zu seinem Fahrzeug zurück kam wurde er von einer jungen Dame angesprochen, die ihn darauf hinwies, dass ein Pritschenfahrzeug, optisch ein Baustellenfahrzeug, rückwärts gegen das Heck des Kastenwagens gestoßen sei. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nähere Angaben zu Kennzeichen, Farbe oder Typ des Pritschenfahrzeuges konnte die Zeugin nicht machen. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden an den hinteren Heckklappen (Eindellungen in Spaltform) in Höhe von ca. 1000,- EUR. Die unbekannte Unfallzeugin, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, möchten sich bitte mit der PW Annweiler am Trifels unter Tel.: 06346-964619 oder pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

